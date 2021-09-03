Artvin'de caddeyi arılar bastı
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Artvin'de caddeyi arılar bastı

Artvin'de caddeyi arılar bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in işlek caddelerinden birinde arı istilası yaşandı, kısa süreli paniğe neden olan arıların bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Artvin'in işlek caddelerinden birinde arı istilası yaşandı, kısa süreli paniğe neden olan arıların bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Artvin il merkezi Şehit Dursun Acar Caddesinde bal arıları yola dökülen şerbette yuvalanınca vatandaşlar tedirgin oldu. Artvin Belediyesi zabıta ekipleri, arıların kümelendiği yürüyen merdivenleri şerit çekerek yaya ulaşımına kapattı. İlginç görüntülerin yaşanırken, arıların doğal yollarla yuvalarına dönmesi bekleniyor. - ARTVİN

Artvin'de caddeyi arılar bastı
Artvin'de caddeyi arılar bastı
Artvin'de caddeyi arılar bastı
Artvin'de caddeyi arılar bastı
Artvin'de caddeyi arılar bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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