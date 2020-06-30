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Artvin'de buğday hasadı başladı

Artvin Yerel Tohum Derneği öncülüğünde kentte buğday tarımını geliştirmek amacıyla yerel tohumlar kullanılarak ekimi yapılan alanlarda hasat dönemi başladı.

Artvin'de buğday hasadı başladı
30.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:58

Artvin Yerel Tohum Derneği öncülüğünde kentte buğday tarımını geliştirmek amacıyla yerel tohumlar kullanılarak ekimi yapılan alanlarda hasat dönemi başladı.

Köylerdeki boş arazilere ekilen yöreye özgü buğday, imece usulüyle orak, tırpan gibi eski usul yöntemlerle biçilip patozla samanından ayrıştırıldıktan sonra su değirmenlerinde un haline getiriliyor.

Merkeze bağlı Sümbüllü köyündeki buğday hasadına katılan Artvin Yerel Tohum Dernek Başkanı Filiz Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak geleneksel tohumların korunması ve genetiğinin bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması için bir süredir farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Akyüz, tohumların atasının buğday olduğu fikrinden yola çıkarak buğday üzerinde yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Artvin'de 10 farklı buğday türüne ulaştık. Bu türlerden yöremize en uygun türün döl buğdayı olduğunu belirledik ve 2 yıldır köylüleri de teşvik edip dernek üyelerimizle köylerdeki boş arazilere ekmeye başladık. Hem ekilmeyen arazileri ekerek ekonomik değer oluşturuyoruz hem de buğday tarımının gelişmesi için öncülük etmiş oluyoruz." dedi.

İlk sene 10 dönüm olan ekim alanının bu yıl 300 dönüme çıktığını belirten Akyüz, buğdayın ekiminin kasımda yapıldığını, temmuz itibarıyla da hasat döneminin başladığını aktardı.

Akyüz, bu sene hasat dönemini bugün itibarıyla başlattıklarını kaydederek, "Buğdaylarımız oldu. Önce biçimini yapıyoruz. Patozla buğdayları samanından ayrıştırdıktan sonra un haline getireceğiz. Bu buğdayı kullanan bilir. Bunu tüketen başka un kullanmaz. Çok lezzetli, güzel bir tadı var. Genetiği bozulmamış doğal ürünlere rağbet artıyor. Döl buğdayı da bunlardan biri." diye konuştu.

"İnşallah coğrafi işaretini alacağız"

Döl buğdayına coğrafi işaret almak için gerekli mercilere başvurular yaptıklarını belirten Akyüz, şunları söyledi:

"Artvin'de buğday tarımı yok olmak üzereydi. Buğday ekilen alan yok denecek kadar azdı. Buğday tarımının gelişmesine öncülük ettik. Gelecek yıl hedefimiz 600 dönümlük alanda buğday ekmek. İnşallah coğrafi işaretini alacağız ve bu buğdayımızı tüm Türkiye'ye tanıtacağız."

Buğday üreticilerinden Tayfun Akan da bilişim sektöründe olmasına rağmen, organik üretimin önemi nedeniyle tarımla da ilgilendiğini belirterek, "Dernek üyelerimizle boş tarım arazilerini bulup değerlendiriyoruz. Şu an imece usulüyle ektiğimiz tarlanın hasadını yapıyoruz. Biz daha fazla üretim yapmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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