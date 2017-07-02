Artvin'de, Boğa Güreşlerinde Maden Protestosu Gerginliği

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen 37'inci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde, 'Madene Hayır' yazılı tişörtler giyen Yeşil Artvin Derneği üyeleri, 'Cerattepe'den vazgeçmeyeceğiz' yazılı pankart açtı. Gruba seslenen Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "Kafkasör boğa güreşleri dünya markasıdır. Festivale gölge düşürmeyin, vereceğiniz mesajı verdiniz" dedi ve pankartı kaldırmalarını istedi. Grup üyeleri Belediye Başkanı Kocatepe'yi ıslıklarla ve yuhalayarak protesto etti.



Artvin Belediyesi ve Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yayları Koruma Derneği'nin Kafkasör Yaylası'nda düzenlediği 37'inci Artvin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde Artvin ve ilçeleri ile Erzurum ve Rize'den getirilen 125 boğa, Deste, Ayak, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı, Baş ve Süper Baş kategorilerinde güreşti. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla ve yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerin yapılıdığı alanda yoğun güneş ve sıcak etkili oldu. Bazı vatandaşların çadırların içinden, bazılarının da şemsiyelerinin altından izledi güreşler sırasında güneşten korunmaya çalışan bazıları da başlarına ağaç dallarıyla örttü. Kıyasıya güreşen boğaların mücadelesi büyük heyecanla izlendi. Kenardan boğalara taktik veren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu, kazanan boğa sahipleri arenada büyük sevinç yaşadı. Güreşi kaybeden boğalardan birinin arena dışına çıkması heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Sahipleri boğayı güçlükle yakaladı.



"CERATTEPE' DEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"



Kafkasör Yaylası ve Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele veren Yeşil Artvin Derneği üyeleri, boğa güreşleri, 'Madene Hayır' yazılı tişörtlerle izledi, 'Cerattepe'den vazgeçmeyeceğiz' yazılı pankart açtı. Grubun 'Madene hayır' sloganları attığı sırada müzik yayınının sesi yükseltildi. Gruba seslenen Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "Kafkasör boğa güreşleri dünya markasıdır. Festivale gölge düşürmeyin, vereceğiniz mesajı verdiniz" dedi ve pankartı kaldırmalarını istedi. Grup üyeleri bunun üzerine Belediye Başkanı Kocatepe'yi ıslıklarla ve yuhalayarak protesto etti. Bir süre maden karşıtı slogan atan grup daha sonra tribünden indi.



"TEPKİMİZDE, MÜCADELEMİZDE SÜRECEK"



Açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, yöre halkının 25 yıldır yaşamsal bir mücadele verdiğini ve yaptıkları her eylemin yasal olduğunu savundu. Boğa güreşlerinin yapıldığı alanın 500 metre ilerisinde rezerv alanı olduğunu hatırlatan Karahan şunları söyledi:



"Bu maden çıkarılırsa ne Artvin kalacak, ne de geleneksel boğa güreşleri. Boğa güreşlerinin amacı barıştır. Artvin halkının bütün eylemleri barıştan yanadır. Şirket çalışmalarına başladı. Biz de masumane tepkimizi dile getirdik. Henüz mahkeme kararları sona ermeden şirket devletin güvenlik güçleri eşliğinde pervasızca çalışıyor. Tepkimizde, mücadelemizde sürecek. Başka yaşam alanımız yok. Sonuna kadar haklıyız ve kazanacağız."