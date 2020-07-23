Artvin'de boğa güreşi arenasında kır düğünü Artvin'de boğa güreşi arenasında kır düğünü Korona virüs tedbirleri kapsamında boğa güreşi arenası düğünler için tercih edilmeye başlandı Artvin'in Borçka ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir çift boğa güreşi arenasında kır düğünü yaptı.

Artvin'de boğa güreşi arenasında kır düğünü

Korona virüs tedbirleri kapsamında boğa güreşi arenası düğünler için tercih edilmeye başlandı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir çift boğa güreşi arenasında kır düğünü yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan düğün salonları 1 Temmuz itibariyle açıldı. Salgın nedeniyle evlenecek çiftler son dönemlerde kapalı düğün salonları yerine açık hava ve kır düğünlerine daha fazla ilgi duymaya başladı.

Borçka ilçesinde de Taraklı'da boğa güreşlerin yapıldığı alanda Sedat ve Nurdan Bolkvazoğlu çiftinin boğa güreşleri arenasında yapılan düğünleri, sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak gerçekleşti.

Borçka Boğa Güreşleri ve Köyleri Kalkındırma Derneği Başkanı Ebubekir Kambur, boğa güreşi arenasının düğünler için tercih edilmeye başlandığını belirterek "Sünnet, nişan ve düğünler için herkesi arenamıza bekliyoruz" dedi.

Öte yandan düğün sahipleri ise açık alanda virüsün bulaşmasının önüne geçildiğini ve arenanın dünya evine girenlerine açılmasına vesile olan dernek başkanlarına memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA