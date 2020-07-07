Artvin'de bir köyde yangın çıktı (3)
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Artvin'de bir köyde yangın çıktı (3)

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde yangın çıktı.

07.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:50

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde yangın çıktı.

Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

Artvin'de bir köyde yangın çıktı (3)

Kaynak: AA

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