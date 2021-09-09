Artvin'de bir köy ve mahalle karantinaya alındı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çukur köyünün tüm mahalle, kışla ve yaylası ile Eskikale köyüne bağlı Küçük Çukur Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Giriş çıkışların yasak olduğu bölgede vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve vefa sosyal destek grubu ekipleri tarafından karşılanacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu köye ve mahalleye gidiş-geliş tüm yollarda kontrolün uygun bir şekilde İlçe Jandarma Komutanlığınca sağlanacağı bildirildi.

Karantina bölgesinde cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri ve benzeri her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklanırken, alınan kararların uygulanmasında köy muhtarları ve azaları sorumlu kılınarak görevlendirildi.

Açıklamada, karantina süresinin bitimine müteakiben Şavşat Toplum Sağlığı Merkezince gerekli araştırmaların yapılması sonrası vaka sayılarında azalış görülmesi halinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca gerekli değerlendirmeler yapılarak karantina tedbirinin kaldırılacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur