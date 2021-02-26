Artvin'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Artvin'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

26.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:50
Artvin'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Artvin'de merkeze bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Artvin'de merkeze bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sakalar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Bugün saat 16.00'da başlayan karantina uygulaması kapsamında denetimlerin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, karantinaya uymayanların tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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