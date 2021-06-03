Artvin'de bir kişinin yaralandığı yol inşaatındaki patlatma nedeniyle firmanın bölgedeki çalışmaları sonlandırıldı
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Artvin'de bir kişinin yaralandığı yol inşaatındaki patlatma nedeniyle firmanın bölgedeki çalışmaları sonlandırıldı

Artvin'de bir kişinin yaralandığı yol inşaatındaki patlatma nedeniyle firmanın bölgedeki çalışmaları sonlandırıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir kişinin yaralandığı yol inşaatındaki patlatma nedeniyle firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği bildirildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir kişinin yaralandığı yol inşaatındaki patlatma nedeniyle firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği bildirildi.

Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkisinde yapımı süren yeni yerleşim yeri bağlantı yolu inşaatındaki patlatma esnasında çevreye saçılan kaya parçalarının isabet ettiği Mehmet Keleş yaralandı, Nurettin Taşçı'nın evi ve arabasında hasar oluştu.

Yusufeli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, patlatmada ortaya çıkan olumsuzluklar sonrası ilgili kamu kurumları ve firmayla görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu patlatmayı gerçekleştiren firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi. Projede kısmi değişiklik yapılarak aynı yol güzergahı için patlatmasız kazı çalışmaları yapılmasına karar verildi. Firma oluşan tüm zararı karşılayacak, konuyla ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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