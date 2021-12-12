Artvin'de bir kefede çıkan yangında 8 kişi hafif yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir kafede çıkan yangında 8 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayağzı Mahallesi'nde bir kafede saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Olay yerine gelen Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın merdivenleri ile tahliye edilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Doruk, "8 yaralımız var, hepsi hastanede. Ellerinde, yüzlerinde hafif yanıklar var, hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. Çıkış nedenini ise araştırıyoruz." dedi.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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