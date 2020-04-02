Artvin'de Bir İlçe ve Bir Köy Karantina Altına Alındı Artvin'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Artvin'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Borçka Karantinaya Alındı!

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Borçka merkezinden geçen şehirler arası kara yolunun karantina kapsamı dışında bırakılacağı paylaşıldı.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Borçka İlçe Merkezi ile Borçka'ya bağlı Aralık Köyü (COVİD-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır.

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.04.2020 tarihli 16 Nolu Kurulu kararı gereğince, yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Borçka İlçe Merkezi ve Borçka İlçesine bağlı Aralık Köyünün 2 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alınmış ve aşağıdaki tedbirlerin uygulanması karara bağlanmıştır.

Kamu, Özel ve Umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye (en az 1.5 metre) dikkat edilmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına,

Borçka Kaymakamlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına,

Borçka merkezinden geçen şehirlerarası karayolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına,

Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına,

Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri vb her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına,

Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirilmelerine,

Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına,

Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayı ile karantina kurallarından istisna tutulabilmesine,

İl genelinde virüse yayılma fırsatı vermemek ve halk sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin (en az 1.5 metre) korunmasına ve temasın önlenmesi hususlarına azami dikkat edilmelidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

1 Nisan itibari ile koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayının 277 olduğu açıklandı. Toplam vaka sayısının 15.679 olduğu duyuruldu. İyileşen hasta sayısının 333, entübe hasta sayısının 692 ve yoğun bakım hasta sayısının 979 olduğu açıklanan veriler arasında yer almakta.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.