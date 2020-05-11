Artvin'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
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Artvin'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Artvin'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
11.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:55

Artvin'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı 3 haftadır pozitif vakanın görülmediği Artvin'de tedbirler elden bırakılmıyor Pozitif Korona virüs vakası 3 haftadır görülmeyen Artvin'de, Sağlık Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan kuaför ve güzellik salonlarını tek tek dolaşarak...

Artvin'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

3 haftadır pozitif vakanın görülmediği Artvin'de tedbirler elden bırakılmıyor

ARTVİN - Pozitif Korona virüs vakası 3 haftadır görülmeyen Artvin'de, Sağlık Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan kuaför ve güzellik salonlarını tek tek dolaşarak çalışanlardan Covid-19 testi için sürüntü örneği aldılar.

Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında kontrollü sosyal hayata geçiş süreci başladı. Vaka sayısının 3 haftadır sıfır olduğu kentte, Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri, kuaför ve güzellik salonlarının tek tek dolaşarak çalışanlardan Covid-19 testi için sürüntü örneği aldılar.

Kontrollü sosyal hayata ve yeni normal hayata yavaş yavaş geçiş süreci başladığını söyleyen İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın "Cumhurbaşkanımızın da ilan ettiği, yeni normalleşme takvimi içerisinde bugün tüm ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de berber ve kuaförlerimiz açılıyor. Bizlerde kontrollü sosyal hayatımıza ve yeni normal hayatımıza yavaş yavaş geçiş sürecindeyiz. İlimizde bulunan berber ve kuaförleri sürüntü taramasından geçirip, tarama testlerini yapmak istiyoruz. Özellikle vatandaşlarla yakın teması bulunan diğer risk gruplarına da bu tarama testlerini sıklıkla yapacağız. Bilindiği üzere ülkemizde yeni normalleşme süreci başladı. İlimizde uzun bir süredir yeni bakamız bulunmuyor, bütün hastalarımızı taburcu etti. Bu sevindirici bir şey. Yoğun bir çalışmanın, yoğun mesainin ve vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uymalarının sonucu gerçekleşti. Lakin son birkaç haftadır, özellikle ilimizde vakaların olmadığının duyulmasın ardından vatandaşlarımızın bir rahatlamanın olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle sosyal mesafelerin korunmadığı, maskesiz sokaklarda marketlerde ara ara dolaşıldığı, el hijyenine bazı noktalarda uyulmadığını bizlerde görüyoruz. Vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyoruz. Şuanda pandeminin halen daha 1. dönemindeyiz. Belki Artvin olarak vakalarımızı sıfırlamış olabiliriz. 1. dönemi bir şekilde atlatmış olabiliriz hiçbir il tek başına değil. Ülke olarak vakalarımız sıfırlanmadan tek başına bir ilin vakaların sıfırlaması anlam ifade etmiyor. Şöyle bir algı oluşmuş durumda nasıl olsa Artvin'de vaka yok, rahat hayatımızı devam edebiliriz. Unutmayın her şey tek vakayla başladı" dedi.

Özel kıyafetlerle çalışma yapan sağlık müdürlüğü ekipleri ilde bulunan 51 kuaför ve güzellik salonları esnaflarından test numunesi aldı.

Artvin'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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