Artvin'de Bebekler arası emekleme yarışması yapıldı

06.09.2019 14:22

Artvin Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül 'Halk sağlığı haftası' etkinlikleri kapsamında bebekler arasında düzenlenen 'bebekler yarışıyor" adlı emekleme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



Artvin Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe 55 bebek katıldı. 06-12 ay arası gerçekleşen emekleme yarışmasında bebeklerden çok anne ve babalar heyecanlı anlar yaşadı. Bazı çocuklar ise yarış sırasında sürekli olarak ağladı. 06-08 ve 09-12 ay arasında 2 kategoride düzenlenen yarışmada Şengül Doğan ile Cansu Yazıcı gruplarında birinci oldu.



İl Sağlık müdür vekili İbrahim Düzcan burada yaptığı konuşmada,"Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında halk sağlığı haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftada yapılan çalışmalarla sağlık hizmetlerin temel görevi olan koruyucu sağlık hizmetleri hakkında halkımızı bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. 2019 yılında halk sağlığı haftasın teması anne ve çocuk sağlığı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda farkındalık çalışmamızda sağlıklı yarınlar sağlıklı anne ve çocuklarla mümkün olacağını düşündüğümüz bir yarışma gerçekleştirdik" dedi.



Programın sonunda ise Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça ve İl Sağlık Müdürü Vekili İbrahim Düzcan yarışmada dereceye giren bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA