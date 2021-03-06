Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları
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Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları

06.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:36

Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları Artvin'de otlamaya çıkan inekler başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları

ARTVİN - Artvin'de otlamaya çıkan inekler başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İneklerin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin merkeze bağlı Yenimahalle'de otlamaya çıkan ineklere akşam ahıra dönmek isterken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sahipleri tarafından otlaması için çevredeki yeşilliklere bırakılan ve akşam saatlerinde ahırlarına dönen inekler, dönüş yolunda sokak köpekleriyle karşılaştılar. Çok sayıda başı boş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan inekler karşılık verse de, üstünlük sağlayamadı. O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kayıt edildi.

Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları
Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları
Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları
Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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