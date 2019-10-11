Artvin'de Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Artvin'de Fetih suresi okunarak dua edildi.
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Artvin'de Fetih suresi okunarak dua edildi.
Merkez Caminde sabah namazı öncesinde İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Fetih suresi okundu.
Okunan surenin ardından camiye gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Erduran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile vatandaşlar tarafından dualar edilerek sabah namazı kılındı.