Artvin'de balonlar otizmde farkındalık için havalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de balonlar otizmde farkındalık için havalandı

Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de balonlar otizmde farkındalık için havalandı

Artvin'de Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Artvin'de Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ın da katılımıyla Artvin Özel Eğitim Anaokulunda otizmli çocuklara yönelik el baskısı boyama etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Acar, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Katılımcılar ile çocuklar, otizmin simgesi haline gelen mavi renkli balonları uçurdu.

Etkinliğin sonunda Vali Doruk ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Artvin'de balonlar otizmde farkındalık için havalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:54:11. #1.15#
title