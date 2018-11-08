Artvin'de, Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grup Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Doruk, Artvin'de kamu kurumlarının ortak çalışmaları ve gayretleri ile bağımlılık yapan maddelerle mücadelenin büyük kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ise madde bağımlılığın insan sağlığının başlıca düşmanlarından biri olduğunu ifade etti.

Akalın, bağımlılıkla mücadele konusunda slayt sunumu eşliğinde 2018 yılı içerisinde kurul üyelerince gerçekleştirilen faaliyetler ile alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı, kurulun bu yıl yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ile diğer kurul üyeleri katıldı.