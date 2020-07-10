Artvin'de ayı yavrusunu vurarak köpeklere boğdurmaya çalışan kişiye gözaltı Artvin'in Arhavi ilçesinde av tüfeği ile vurduğu ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde av tüfeği ile vurduğu ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Boncuk köyünde yaklaşık 2 ay önce önce öldürülen ayı yavrusuyla ilgili olayın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Artvin Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Tanju Ç'yi gözaltına alarak Kavak köyündeki evinde arama yaptı.

Aramada, şüphelinin kardeşi üzerine ruhsatlı yarı otomatik 1 av tüfeği, ruhsatsız 1 av tüfeği ile faturası ibraz edilen 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Tanju Ç. hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, Artvin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından da 27 bin 777 lira İdari para cezası kesildi.

Zanlının avda kullandığı değerlendirilen yivli av tüfeğinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Artvin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusuna köpekleri saldırtan kişinin kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA