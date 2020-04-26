Artvin'de av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü
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Şavşat, Artvin, Maden, Güncel, Haber

Artvin'de av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi.

26.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 00:00
Artvin'de av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki Yener Işık, Maden köyündeki evinde elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Odadan gelen silah sesini duyan ailesi, Işık'ın vurulduğunu görünce 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Işık'ın cenazesi Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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