Artvin'de artan Covid 19 vakalarının ardından maske takmak zorunlu hale geldi
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Artvin'de artan Covid 19 vakalarının ardından maske takmak zorunlu hale geldi

Artvin'de artan Covid 19 vakalarının ardından maske takmak zorunlu hale geldi Artvin'de yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve parklarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Artvin'de artan Covid 19 vakalarının ardından maske takmak zorunlu hale geldi
19.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:50

Artvin'de artan Covid 19 vakalarının ardından maske takmak zorunlu hale geldi

ARTVİN - Artvin'de yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve parklarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 17 Ağustos'ta Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapılan bazı kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensiplerinin temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe olduğu vurgulandı.

Salgının Artvin'de yayılmasın önlemek amacıyla birçok tedbir alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezinde İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Dursun Acar Caddesi, Kültür Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Otobüs terminali ve Çoruh Parkta tüm vatandaşlarımızın maske takılması zorunlu hale getirildi."

65 yaş ve üzeri vatandaşa sokağa çıkma kısıtlaması

Alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşlara gün içerisinde bazı saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği kaydedilerek "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08: 00-10: 00 ve 16: 30-19: 30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, 08: 00-14: 00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişleri, düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmaları, 08: 00-14: 00 saatleri dışında kalan saatlerde AVM ve diğer alışveriş yerlerine girişleri, spor müsabakalarına seyirci ya da sporcu olarak katılmaları yasaklanmıştır" denildi.

Öte yandan açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşlardan halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgeleyen kişilerin bu yasaklardan muaf tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alınan karlar doğrultusunda Artvin'de yapılacak düğün ve nişan törenlerinin ikişer saatle sınırlandırılarak, düğünde gelin ve damat dışındaki kişilerin oyun oynamasının yasaklandığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

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