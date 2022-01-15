Artvin'de arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler
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Artvin'de arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

ARTVİN (AA) - Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde elektrik kesintisi nedeniyle telesiyej hattında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle biri çocuk 6 kişi telesiyejde mahsur kaldı.

Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince, 6 kişi kontrollü şekilde bulundukları yerden tahliye edildi.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Artvin'de arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

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