Artvin'de arazi yangını
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Artvin'de arazi yangını

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

14.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:36
Artvin'de arazi yangını

'in ilçesindeki yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Üç Kardeşler köyünün mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziye yayılan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ilgili kurumların ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin erken müdahalesi ile yangının büyümeden kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü söyledi.

Akçiçek, yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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