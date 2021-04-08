Artvin'de arabalı açık hava sineması
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Artvin'de arabalı açık hava sineması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Artvin'de arabalı açık hava sineması

Artvin'de iki genç girişimci tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin altında arabalı açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

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Artvin'de iki genç girişimci tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin altında arabalı açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun zamandır kapalı bulunan sinemalar eskiye dönüşü sağladı. Kadir Çakıcı ve Ertuğrul Ediz isimli iki genç girişimci Artvin'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı alanda arabalı açık hava etkinliği düzenledi.

Araçlarını görevliler eşliğiyle sahnenin karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden yayınlanan filmi izledi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklama yapan genç girişimci Kadir Çakıcı, "Artvin'de ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor. İnsanlar pandemi nedeniyle evlerinde sıkıldı, onlar için farklı bir etkinlik olacaktır. İlimizin farklı bölgelerinde gezici olarak hizmet vereceğiz. İlk olarak Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin olduğu bu alandan başlamak istedik" dedi.

Ertürğrul Ediz ise, "Yaklaşık 100 aracın yer aldığı geniş bir alanda sahip burası Artvinli için oldukça önemli. Bizde bunun için ilk filmimizi Atatürk heykelinin yer aldığı alanda izletmek istedik. Projeksiyon cihazımızı yerden 7 metre yükseklikte bulunan sinema perdemize yansıtıyoruz. Yayınlanan filmi radyo frekans sistemiyle araçlarının radyolarından dinleyen vatandaşlar araçlarının içinde keyifle filmini izlemiş oluyor. İlk olmasına rağmen ilgi oldukça büyük umarız devamı gelir" diye konuştu. - ARTVİN

Artvin'de arabalı açık hava sineması
Artvin'de arabalı açık hava sineması
Artvin'de arabalı açık hava sineması
Artvin'de arabalı açık hava sineması
Artvin'de arabalı açık hava sineması
Artvin'de arabalı açık hava sineması
Artvin'de arabalı açık hava sineması
Artvin'de arabalı açık hava sineması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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