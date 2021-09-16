Artvin'de 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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Artvin'de 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi

AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin üzerinde ve otomobilinde yaptığı aramada, 85,3 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Artvin'de 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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