Artvin'de 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde 85,3 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin üzerinde ve otomobilinde yaptığı aramada, 85,3 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.