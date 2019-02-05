Artvin'de, 704 Seçmenin Kaydı Donduruldu

Artvin İl Seçim Kurulu'nca kentteki boş olan, yıkık dökük 6 evde kayıtlı 97 seçmenin de aralarında bulunduğu 704 seçmenin kaydının dondurulduğu belirtildi.

Artvin'de, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi seçmen listeleri askıya çıkarılınca Dere Mahallesi'nde isimlerini kontrol edenler, Habazaoğlu Sokak'ta harabeye dönen ve yan yana bulunan 261, 262, 263, 341, 35 ve 16 kapı numaralı 6 evde, 97 seçmenin kayıtlı olduğunu fark etti. Mahalleli, yıllar önce sahiplerince terk edilen evlerde kayıtlı kişileri tanımadıklarını belirtti. Bunun üzerine CHP Merkez İlçe Başkanlığı'nca yıkık dökük evlerin yanı sıra kentte 'taşıma seçmen' olduğu iddiaları üzerine İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sundu. İl Seçim Kurulu'nca yapılan incelemeler sonucu belediye sınırlarında, aralarında harabe evlerdeki seçmenlerin de yer aldığı 704 seçmenin kaydının dondurulduğu belirtildi.

'RAHAT VE MUTLUYUZ'

CHP Artvin İl Seçim Kurulu görevlisi İlyas Şahin, kendilerinin 492 seçmen hakkında şikayetleri olduğunu belirterek, yapılan incelemelerin ardından 704 seçmenin kaydının dondurulduğu kararının kendilerine ulaştığını söyledi. Şahin, Artvin merkezde belediye sınırlarında içinde 704 tane seçmenin kaydının dondurulduğunu kararı elimize ulaştı. Çok rahatız ve mutluyuz. Artvin ilinde belediye başkanını, Artvin ilinde yaşayanlar, kentte evi ve adresi olanlar belirleyecektir dedi.

Kaynak: DHA