Artvin'de 52 kilometrelik ekoturizm parkuru
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Artvin'de 52 kilometrelik ekoturizm parkuru

Artvin'in doğal güzellikleri, "Çoruh Ekoturizm" projesiyle yapımına başlanan 52 kilometrelik parkurla turizme kazandırılacak.

Artvin'de 52 kilometrelik ekoturizm parkuru
25.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:07

Artvin'in doğal güzellikleri, "Çoruh Ekoturizm" projesiyle yapımına başlanan 52 kilometrelik parkurla turizme kazandırılacak.

Proje kapsamında Anbarlı-Tütüncüler, Ormanlı-Fıstıklı köyleri, Çamlık-Yenimahalle ile Kafkasör-Genya Dağı boyunca 52 kilometrelik güzergahta yürüyüş yolu, orman yolu, stabilize köy yolu ve bisiklet yolu olmak üzere, 4 ayrı parkur oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında yapılan yürüyüş yolunda yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan bilgi alan Vali Yılmaz Doruk, projenin en kısa sürede tamamlanarak doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için talimat verdi.

Doruk, yaptığı açıklamada, 52 kilometrelik güzergahın Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından birisi olduğunu, keşfedilmemiş şelaleleri, zengin flora ve faunası, derin vadileri ve berrak sularıyla doğa severler için olağanüstü güzellikler sunacağını belirtti.

Artvin'in büyüleyici doğasının tahrip edilmeden turizme kazandırılması için bu projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Doruk, "Güzergah boyunca yapılacak, yürüyüş yolu, ahşap köprüler, çeşme, oturma bankları, masalar, kamelyalar, seyir terasları, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları ile yerli ve yabancı turistlere büyüleyici bir parkur sunmayı arzuluyoruz. Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından biri olacak 52 kilometrelik güzergahın Artvin'de hayata geçirilecek olması ilimizin turizmine değer katacaktır. İlimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Ormanlı Şelalesi, gün yüzüne çıkartıldı"

Vali Doruk, parkurda Akdeniz ve Karadeniz iklimine ait ağaç ve bitki çeşitliğine rastlanmasının güzergahı daha da ilgi çekici hale getirdiğini kaydetti.

Projeyle vadide daha önce keşfedilmemiş, yöre halkının bile bilmediği güzelliklerin keşfedildiğini vurgulayan Doruk, "Bunlardan biri de Ormanlı Şelalesi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip şelale döküldüğü yerde oluşturduğu 3 metre derinliğindeki göletle eşsiz bir güzellik sunuyor. Bu şelaleyi kimse bilmiyordu, gün yüzüne çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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