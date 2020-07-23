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Artvin'de 50 dönüm alanda aronya üretilmesi hedefleniyor

Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, çiftçilerin yaklaşık 50 dönümlük bir alan için aronya fidanı talebinde bulunduğunu belirterek, "Biz de önümüzdeki günlerde yaklaşık 10 bin aronya fidanını üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız. Talebin artması durumunda sayıyı daha da artırabiliriz." dedi.

23.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:03

Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, çiftçilerin yaklaşık 50 dönümlük bir alan için aronya fidanı talebinde bulunduğunu belirterek, "Biz de önümüzdeki günlerde yaklaşık 10 bin aronya fidanını üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız. Talebin artması durumunda sayıyı daha da artırabiliriz." dedi.

Okur, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Borçka ilçesine bağlı Akpınar köyünde 1 dönüm alanda aronya fidanı dikilerek oluşturulan örnek bahçede incelemede bulundu.

Okur, burada AA muhabirine, Artvin'de meyveciliğe elverişli tarım arazilerinin önemli bir kısmının çay ve fındıkla kaplı olduğunu, yaklaşık 90 bin dönüm alanda çay, 90 bin dönüm alanda da fındık üretimi yapıldığını söyledi.

Bu alanların dışındaki boş arazileri üretime kazandırmak için araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Okur, bu arayış sürecinde maviyemiş üretiminde belli bir noktaya gelinmesinin ardından ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya üretimine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Okur, örnek teşkil etmesi amacıyla Akpınar'da aronya bahçesi kurulduğunu kaydederek, "Bu bahçenin sahibi Osman Koçak ağabeyimiz yeniliklere açık girişimci bir çiftçimiz. Kendisine aronya hakkında bilgilendirmelerde bulunduk ve teşviklerimiz oldu. O da 1 dönümlük alanda örnek bahçe oluşturdu." diye konuştu.

Antioksidan açısından zengin ve ekonomik getirisi yüksek olan aronya bitkisinin Artvin'de alternatif bir tarım ürünü olarak yaygınlaşması için gerekli adımları atacaklarını belirten Okur, aronya meyvesinin kilogramının 100-150 lira arasında olduğunu, teşvikler ve bilgilendirmelerle üretimi en üst seviyeye çıkarmak istediklerini vurguladı.

"Çiftçimizin yeni gözdesi aronya olacak"

Okur, aronyaya ilgi ve talebin arttığına dikkati çekerek, "Çiftçilerimiz yaklaşık 50 dönümlük bir alan için aronya fidanı talebinde bulundu. Biz de önümüzdeki günlerde yaklaşık 10 bin aronya fidanını üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız. Talebin artması durumunda sayıyı daha da artırabiliriz. Çiftçimizin yeni gözdesi aronya olacak." ifadesini kullandı.

Artvin'de ilk aronya bahçesi kuran Osman Koçak ise 40 yıl Bursa'da inşaat sektöründe çalıştıktan sonra bütün işleri çocuklarına bırakıp köyüne döndüğünü ve tarımla uğraşmaya başladığını kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün teşvikleriyle aronya bahçesi kurduğunu anlatan Koçak, "Deneme amaçlı bir dönümlük alanda 100 fidan diktim. Fidanlarımızın hepsi tuttu. Bu bitki tutarsa çevremizde yeni bir istihdam alanı oluşturmak istiyorum." dedi.

Koçak, birçok insanın gelip bahçesini gezdiğini, kendisinden bilgi aldığını belirterek, "Onlara da örnek olmuş oldum. Fidanlarımız meyve vermeye başladığında insanların ilgisinin daha çok artacağını düşünüyorum. Ekonomik değeri yüksek bir bitki. Bu ürünün üretimini bölgemizde çoğaltırsak çiftçiye geçim kapısı olur." diye konuştu.

Artvin'de 50 dönüm alanda aronya üretilmesi hedefleniyor

Kaynak: AA

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