Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı

ARTVİN - Artvin'de ladin ağaçlarına zarar veren Dev Kabuk Böceği olarak bilinen 'Dendroctonus micans' ve Sekiz Dişli Kabuk Böceği olarak bilinen 'Ips typographus'la mücadele kapsamında 50 bin adet avcı böcek Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretilerek doğaya bırakıldı.

1984 yılında Gürcistan sınırlarından ülkemize giriş yaparak Rize, Trabzon, Giresun, Ordu iline kadar Ladin ormanlarına zarar veren böceklerle mücadele devam ediyor. Endemik türleri bünyesinde barındıran Artvin ormanlarında yer alan ladin ağaçlarına zarar veren böceklerin doğal düşmanı olan 'terminatör' böcekler, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında üretiliyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan ladin ağaçlarına zarar veren Dev Kabuk Böceği ve Sekiz Dişli Kabuk Böceği olarak bilinen istilacı böceklere karşı mekanik, biyolojik ve biyoteknik olmak üzere üç farklı yöntemle mücadele sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarında Dev Kabuk Böceği'ne karşı Rhizophagus grandis ve Sekiz Dişli Kabuk Böceği'ne karşı Thanasimus formicarius adlı 'Terminatör' avcı böcekler yılda ortalama 50 bin adet üretiyor. Üretilen bu böcekler zararlı böceğin yoğun olarak bulunduğu sahalardaki böcekli ağaçlara ekipler tarafından bırakılıyor. Doğal mücadele kapsamında oldukça önemli olan avcı böcekler üretimi sayesinde ladin ormanları eski sağlıklı günlerine ulaştırılması planlanıyor.