Artvin'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 49 yabancı uyruklu yakalandı.
ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 49 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güleş köyü civarında şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 49 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum'daki Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Olayla ilgili organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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