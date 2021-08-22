Artvin'de 40. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de 40. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Artvin'de 40. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.

Artvin'de bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.

Artvin Belediyesi koordinesinde, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Spor Kulübü Derneği tarafından, 2 asrı aşkın geçmişe sahip kültür ve geleneği yaşatmak için organize edilen boğa güreşleri, şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Dün başlayan boğa güreşlerinin son gününde "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 49 boğa arenaya çıktı.

Büyük orta kategorisinde Dursun Ali Urhan'a ait "Çilçimli", başaltı kategorisinde Erkan Torun'a ait "Arap", baş kategorisinde ise Şehzade Yıldırım'a ait "Nikor" adlı boğa birinci oldu.

Güreşlerde toplam 116 bin lira ödül dağıtılırken, baş kategorisindeki şampiyon boğanın sahibi 26 bin, başaltı kategorisinde birinci olan boğanın sahibi 22 bin, büyük orta kategorisindeki şampiyon boğanın sahibi 19 bin lira ile ödüllendirildi.

Binlerce kişi soğuk havaya rağmen gün boyu devam eden güreşleri arenanın çevresindeki tribünlerden takip ederken, bazı vatandaşlar da arenanın etrafındaki ormanlık alanda belediye tarafından kurulan çadırlarda doğanın tadını çıkardı.

Yoğun ilgi gören festivalde Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenliği sağlamak için yoğun mesai harcarken, 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı alanda hazır bulundu.

Renkli görüntülere sahne olan boğa güreşlerini CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar izledi.

Festival, dereceye giren boğaların sahiplerine madalya, kupa ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Artvin'de 40. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 19:58:06. #1.15#

title