Artvin'de 4 kilo 183 gram kubar esrar ele geçirildi

MURGUL, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Murgul ilçesinde 4 kilo 183 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bağımlılıkla mücadele kapsamında Murgul ilçesinde Y.K ile H.K'nın ikametlerinde yaptığı aramada, 4 kilo 183 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.K ile H.K'nın jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN

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