Artvin'de polis, 4,5 milyon liralık ttelefon dolandırıcılığı önledi

ARTVİN'de polis ekiplerinin telefon dolandırıcılığına yönelik çalışmalarında, kente bir kişinin banka hesabından dolandırıcılara aktarılmak istenen 4 milyon 500 bin TL tutarındaki para son anda engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sırasında, bir kişinin banka hesabındaki yüklü miktardaki paranın dolandırıcılara aktarılmak üzere olduğu tespit edildi. Vatandaşın hesabından çekilen 4 milyon 500 bin lira, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bloke edilerek dolandırıcıların eline geçmeden kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele (SİBERAY) faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen incelemelerde, Artvin'de ikamet eden vatandaşın banka hesabından telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 4 milyon 500 bin lira para çıkışı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Durumun fark edilmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş, mağdur vatandaşımıza ulaşılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Konu derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda ilgili banka ile temasa geçilerek dolandırıcılara gönderilen para anında bloke edilmiştir. Böylece yüksek miktardaki para dolandırıcıların eline geçmeden engellenmiş, vatandaşımızın birikimi korunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, emniyet ekiplerinin yürüttüğü önleyici faaliyetler kapsamında kent genelinde 9 bin 200 hanenin ziyaret edildiği, bu ziyaretlerde vatandaşlara, dolandırıcıların kullandığı yöntemler anlatılarak, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.