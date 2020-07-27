Artvin'de 34 düzensiz göçmen yakalandı Artvin'de yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin'de yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Artvin-Ardahan kara yolundaki kontrol esnasında ihbar üzerine bir kamyonet ve minibüsün arandığı belirtildi.

Açıklamada, iki ayrı aramada yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 27 Afganistan ve 7 Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi.

Düzensiz göçmenlere yurda yasa dışı girdikleri gerekçesiyle toplamda 147 bin 900 lira idari para cezası kesildiği, organizatörlük yaptığı şüphesiyle minibüs şoförü C.C, kamyonet şoförü M.C. ve H.D'nin ise gözaltına alındığı vurgulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.C ve M.C'nin tutuklandığı, H.D'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA