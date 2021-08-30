Artvin'de 33 atı uygunsuz koşullarda taşıyan kişiye 49 bin 500 lira ceza
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Artvin'de 33 atı uygunsuz koşullarda taşıyan kişiye 49 bin 500 lira ceza

Artvin'de 33 atı uygunsuz koşullarda taşıyan kişiye 49 bin 500 lira ceza
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Hopa ilçesinde uygunsuz koşullarda hayvan taşımacılığı yapan kişiye 49 bin 500 lira kesildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde uygunsuz koşullarda hayvan taşımacılığı yapan kişiye 49 bin 500 lira kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara ve Kars'tan aldığı 33 atı tıra yükleyen M.Ö, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere Hopa'daki tır parkına geldi.

Atların bitkin ve halsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Emniyet ve İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede, M.Ö'nün bazı evraklarının eksik olduğunu ve hayvanların aç susuz bırakılarak uygunsuz koşullarda taşındığını belirledi.

Şahsa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 49 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

El konulan atların bakım ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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Artvin'de 33 atı uygunsuz koşullarda taşıyan kişiye 49 bin 500 lira ceza - Haberler
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