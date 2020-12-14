Artvin'de 26 bin meyve fidanı toprakla buluşturuldu
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Artvin'de 26 bin meyve fidanı toprakla buluşturuldu

14.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:24
Artvin'de 26 bin meyve fidanı toprakla buluşturuldu

Artvin'de yaban hayatının korunması ve orman emvalinin artırılması amacıyla bu yıl 26 bin meyve fidanı dikildi.

Artvin'de yaban hayatının korunması ve orman emvalinin artırılması amacıyla bu yıl 26 bin meyve fidanı dikildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Artvin-Ardanuç kara yolu güzergahında, cennet hurması, dut, kayısı, badem, vişne, ayva, incir gibi farklı türlerde 1500 meyve fidanı dikimi için program düzenlendi.

Programa katılan Vali Yılmaz Doruk, çalışmalara ilişkin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan bilgi aldı.

Doruk, burada gazetecilere, Artvin'in orman varlığı bakımından zengin bir il olmasına rağmen her yıl muhtelif yerlerde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bugün yapılan çalışmanın da çok önemli olduğuna işaret eden Doruk, "Kara yolu güzergahında meyve bahçesi oluşturma fikri bizler için çok kıymetli. Bunu yaygınlaştırarak artırmak istiyoruz. Bugün yol güzergahlarında 1500 fidan dikeceğiz. Bu meyve bahçelerinden hem yoldan geçen vatandaşlar faydalanacak hem de doğadaki hayvanlar. İnşallah bereketli olur." dedi.

Doruk, devlet eliyle yapılan bu çalışmanın insanlara model olarak sunulduğunu belirterek, uygun arazilere bu fidanları dikerek gelecek nesillere kentteki meyve türlerini de aktarmış olacaklarını kaydetti.

Orman Bölge Müdürü Özkaya da yaban hayatının korunması ve orman emvalinin artırılması çalışmaları kapsamında 2020 yılı içerisinde Artvin'de bugüne kadar 26 bin meyve fidanı diktiklerini ifade etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ve orman işçileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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