Artvin'de 20 milyon liralık içme suyu ve kanalizasyon projesinin temeli atıldı
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Artvin'de 20 milyon liralık içme suyu ve kanalizasyon projesinin temeli atıldı

Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de 20 milyon liralık içme suyu ve kanalizasyon projesinin temeli atıldı

Artvin Belediyesince hayata geçirilecek 20 milyon 566 bin liralık içme suyu ve kanalizasyon projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Artvin Belediyesince hayata geçirilecek 20 milyon 566 bin liralık içme suyu ve kanalizasyon projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Çamlık Mahallesi Havuzbaşı mevkisindeki törende yaptığı konuşmada, bir şehir için olmazsa olmazlarından olan altyapı yatırımlarına başlanmasının Artvin için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Temelleri atılan altyapı yatırımlarıyla Artvin'in çok önemli ihtiyaçlarının giderileceğini belirten Doruk, şöyle konuştu:

"İlimize Hatilla'dan içme suyu getiriliyor. Bunu getirmek başlı başına yeterli bir iş değil. Bunu güzel bir altyapıyla takviye etmemiz gerekiyor. Yapılacak hizmetlerle Artvin'e yakışır, temiz su ve atık su sisteminin kurulmasıyla modern bir şehrin ihtiyaç duyduğu altyapıya ulaşmış olacağız. Projelerde emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise temelleri atılan yatırımlarla Artvin'in doğalgaz, su, kanalizasyon üçgeninde önemli hizmetlere kavuşacağını ifade etti.

Projelerde emeği geçenlere teşekkür eden Bayraktutan, "Çok kısa süre içinde inşallah projeler tamamlanacak. Bu projelerin hayata geçmesiyle Artvin çağdaş ve modern kent kinliğine bürünerek, Türkiye'de örnek bir ket olacak." dedi.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin da içme suyu hatlarının yenilenmesi projesindeki bütçenin yarısının İller Bankasından, kalan ödemelerin tamamının ise belediye bütçesinden karşılanacağını kaydetti.

Şehir içindeki mevcut içme suyu hatlarının Hatila Milli Parkı'ndan getirilen yeni içme suyunun dağıtımında yeterli olmayacağından içme suyu işini bir an önce tamamlamak zorunda olduklarını belirten Elçin, "İnşallah tamamlayıp Artvin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmüş olacağız. Bugüne kadar Çamlık Mahallesi ve Kafkasör mevkisinde kanalizasyon hattı yoktu. İnşallah tamamladığımızda bu sorunu da çözeceğiz." diye konuştu.

500 günde tamamlanması planlanan proje için belirlenen bütçenin 8 milyon 564 bin lirası kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, 12 milyon 2 bin liralık kısım ise içme suyu hatlarının yenilenmesi ve su depolarının yapımında kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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