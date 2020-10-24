Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu
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Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

24.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:23
Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar köyünde 2 gün önce ormana giden Muhittin Sönmez (81), eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, köylülerin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde köyün yakınlarında Sönmez'in cesedine ulaştı.

Kayalık alandan yuvarlandığı tespit edilen Sönmez'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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