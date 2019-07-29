Artvin'de 2 bin 443 kök hint keneviri ele geçirildi
Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 443 kök hint keneviri ele geçirildi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 443 kök hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçeye bağlı Bulanık, Geçitli ve Güleş köylerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 443 kök hint keneviri tespit edildi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda ele geçirilen hint kenevirleri, kontrollü olarak imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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