Artvin'de 2 bin 443 kök hint keneviri ele geçirildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 443 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçeye bağlı Bulanık, Geçitli ve Güleş köylerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 443 kök hint keneviri tespit edildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda ele geçirilen hint kenevirleri, kontrollü olarak imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA