Artvin'de "18 Mart Şehitler Günü" etkinliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Anadolu Gönül Yolu" projesi kapsamındaki "18 Mart 2021 Şehitler Günü, 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği çerçevesinde Artvin Valiliğinde bayrak teslim töreni yapıldı.

Valilik Çoruh toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, Çanakkale'ye gönderilecek Türk bayrağını öperek Sibel Keser adlı öğrenciye teslim etti.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin şehitler yurdu olduğunu söyledi.

Vatan topraklarının her karışının şehit kanlarıyla sulandığını kaydeden Doruk, "18 Mart 2021 Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında, şehitlerimizin anısına ülkemizin en doğrusundan en batısına ulaştırmak üzere şanlı bayrağımız yarın Artvin'den yola çıkacak. Ülkemizin, vatanıyla milletiyle bağımsızlığını temsil eden bayrağımızı Çanakkale'ye götürmesi için öğrencimize teslim ediyoruz. Bu şerefli görevi yerine getirmek bir gururdur." dedi.

Bayrağı devralan Sibel Keser de Türk bayrağını taşıyacak olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrağımızın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor, bu bilinçle teslim edeceğim zamana kadar bayrağımızı gururla taşıyacağım." diye konuştu.

Etkinlikte Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur