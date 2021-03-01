Artvin'de "18 Mart Şehitler Günü" etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artvin'de "18 Mart Şehitler Günü" etkinliği

01.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:57
Artvin'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Anadolu Gönül Yolu" projesi kapsamındaki "18 Mart 2021 Şehitler Günü, 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği çerçevesinde Artvin Valiliğinde bayrak teslim töreni yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Anadolu Gönül Yolu" projesi kapsamındaki "18 Mart 2021 Şehitler Günü, 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği çerçevesinde Artvin Valiliğinde bayrak teslim töreni yapıldı.

Valilik Çoruh toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, Çanakkale'ye gönderilecek Türk bayrağını öperek Sibel Keser adlı öğrenciye teslim etti.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin şehitler yurdu olduğunu söyledi.

Vatan topraklarının her karışının şehit kanlarıyla sulandığını kaydeden Doruk, "18 Mart 2021 Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında, şehitlerimizin anısına ülkemizin en doğrusundan en batısına ulaştırmak üzere şanlı bayrağımız yarın Artvin'den yola çıkacak. Ülkemizin, vatanıyla milletiyle bağımsızlığını temsil eden bayrağımızı Çanakkale'ye götürmesi için öğrencimize teslim ediyoruz. Bu şerefli görevi yerine getirmek bir gururdur." dedi.

Bayrağı devralan Sibel Keser de Türk bayrağını taşıyacak olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrağımızın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor, bu bilinçle teslim edeceğim zamana kadar bayrağımızı gururla taşıyacağım." diye konuştu.

Etkinlikte Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Sinan Akçıl Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de "18 Mart Şehitler Günü" etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 17:00:33. #1.16#
title