Artvin'de 175 sikke ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de 175 sikke ele geçirildi

Artvin'de 175 sikke ele geçirildi
AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 175 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 175 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan İ.G'nin (37) çantasında arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait 95'i gümüş, 76'sı bronz, 4'ü altın olmak üzere 175 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

 Kendilerini horona kaptırıp keçileri de dahil ettiler! Güldüren anlar kamerada

Kendilerini horona kaptırıp keçileri de dahil ettiler! Güldüren anlar kamerada

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title