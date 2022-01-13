Artvin'de 175 sikke ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 175 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan İ.G'nin (37) çantasında arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait 95'i gümüş, 76'sı bronz, 4'ü altın olmak üzere 175 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

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