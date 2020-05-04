Artvin'de, 17 gündür koronavirüs vakası görülmüyor (2)

'ARTVİN OLARAK İYİ NOKTADAYIZ'Artvin Valisi Yılmaz Doruk, koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 17 gündür kentte vaka sayısı rastlanılmamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

'ARTVİN OLARAK İYİ NOKTADAYIZ'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 17 gündür kentte vaka sayısı rastlanılmamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kent olarak iyi noktada olduğunu kaydeden ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Vali Doruk, "Ülkemizde ilk vakaların görüldüğü andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen pandemi ile mücadele kapsamında Artvin ilinde de ilk günden itibaren yoğun önlemlerimizi aldık. Tüm ilgili kamu kuruluşlarımızı etkin bir şekilde organize edip aldığımız önlemlerin titizlikle uygulanmasını sağladık. Özellikle gerek il giriş çıkışlarını gerekse de Sarp Sınır Kapımızdaki önlemlerimizi sürecin en başından alıp, ilimize giren tüm kişileri yakın bir şekilde takip ettik. Çok şükür Artvin ili olarak şu an iyi bir noktadayız ancak risk devam ediyor ve tedbirleri de aynı titizlik ve kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Artvin halkımızdan kurallara uyma noktasında göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyor, aynı titizliğin bundan sonrada mutlaka devam etmesi gerektiğini halkımıza duyuruyoruz" dedi.

Kaynak: DHA