Artvin'de 15 Temmuz Anma Programı

Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi.

Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Halitpaşa Meydanı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla mehteren takımı eşliğinde Artvin Valiliği önünde ki Milli İrade Meydanı'na yürüdü. Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü'nde Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar istiklal Marşı okudu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu.

Düzenlenen programda konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, 15 Temmuz'u anmaktansa anlamak gerektiğini vurgulayarak 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığını kendi ülkesini yabancı güçlere peşkeş çekmek, satmak için yapılan bir provokasyon olduğunu vurguladı. Kocatepe,"15 Temmuz iktidarı ele geçirmek için değil Türkiye'yi yok etmek isteyenlerin bir oyunuydu. Ancak onların 40 yıl boyunca kurdukları oyunu 40 saat içinde bozup başlarına yıktık." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise yaptığı konuşmada Türk milletinin 1071 yılından beri bu coğrafyada var olmak için büyük bedeller ödediğine değinerek "Öle öle kanıyla bu coğrafyada var olduk. Bundan sonrada bu coğrafyada var olmak için büyük bedeller ödemeye hazır olmak zorunda olduğumuzun da bilincindeyiz. 15 Temmuz hadisesiyle millet olmanın değerini, demokrasinin değerini, milli iradeye sahip olmanın değerini daha iyi anladık. Bu millet güçlendikçe bize karşı kurulan tuzaklar, oyunlar daha da artacaktır. Fakat biz bir oldukça beraber oldukça, güçlü oldukça bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aşacağız" diye konuştu.

Tarihte yaşanan çok önemli olayların olduğunu anlatan Doğanay,"Malazgirt'te Anadolu'yu vatan yaptık. Çanakkale'de yedi düzele karşı durduk. İstanbul'u fethederken peygamberimizin senasına mazhar olduk. Yokluk içerisinde İstiklal Savaşı'nı kazandık. En son halka içerideki ve dışarıdaki hainlerin bir araya gelmesiyle ülkemize, milletimize yüklenip yok etmek istediği bir vaziyette 15 Temmuz'u yaşadık. Bütün düşmanların ve hainlerin şaşkınlığı içerisinde hep beraber zafere ulaştık" dedi.

15 Temmuz'dan ders alınması gerektiğini belirten Doğanay,"15 Temmuz acı ama 15 Temmuz'dan ders almamak ondan daha acıdır. 15 Temmuz'u bu vesile ile hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her vesileyle inşallah bizden sonraki nesillere de en mükemmel şekilde aktaracağız. Uyumak yok, uyutulmak ta yok. Uyumayacağız ve uyutmayacağız. Dolayısıyla Cenab-ı Allah milletimizin dirliğini, birliğini ve kuvvetimizi bozmasın. Bütün bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum." İfadelerini kullandı.

Programda 15 Temmuz gazilerinden Nedim Özcan ve Tahsin Altuntaş'ta o gece yaşadıklarını anlatan birere konuşma yaptı.

Şehit babası Rıza Polat bir şiir okurken Muhammet Emin Kutlu'da 15 Temmuz konulu tek kişilik bir tiyatro gösterisi sundu. Programda saat 00.13'de Artvin'deki camilerden sela okunmasıyla devam etti.

Etkinliğe, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ARTVİN