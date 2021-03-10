Artvin'de 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Artvin'de, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği "112 Acil Çağrı Merkezi", Artvin merkezde Salkımlı köyü Aşağı Tolgum mevkisindeki binasında hizmete girdi.

Vali Yılmaz Doruk, merkezde incelemelerde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezinde polise gelen acil çağrıya cevap veren Doruk, daha sonra hizmet binasındaki diğer birimleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Doruk, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de acil çağrı numaralarının "112" altında toplandığını söyledi.

Vatandaşların artık sadece 112 numaralı telefonu arayarak acil durum hizmeti alabileceğini belirten Doruk, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız acil durumlarda en verimli hizmeti en kısa sürede alacaklar. Olaylara hızlı müdahale ederek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak istiyoruz. Çağrı merkezi üst düzey teknoloji sistemiyle kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen bir sistem. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bu güzel hizmet ilimize ve ülkemize hayırlı olsun."

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şenol Çiftçioğlu ise 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi sayesinde, vatandaşların ve Türkiye'de bulunan yabancıların acil çağrılar için birden fazla numara bilme zorunluluğunun ortadan kalktığına işaret etti.

Sistemin avantajları ve sağladığı kolaylıklara değinen Çiftçioğlu, kötü amaçlı aramalara cezai müeyyide uygulanacağı, lüzumsuz çağrı yapan abonelerin kayıtlarının belli bir süre tutulacağını ifade etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi İl Müdürü Yahya Kanbur ile ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu