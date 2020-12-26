Artvin'de 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı
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Artvin'de 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

26.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:06
Artvin'de 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Artvin'de kar yağışının ardından 10 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de kar yağışının ardından 10 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Artvin merkez ve Yusufeli'de 1'er, Ardanuç ve Şavşat'ta ise 4'er olmak üzere toplam 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 10 iş makinesi ve 12 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Atabarı Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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