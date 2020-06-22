Artvin'de 10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Artvin'in Ardanuç ilçesindeki 10 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki 10 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cevizli köyünde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, S.G. ve C.E'yi yakaladı.

İlçenin Yolüstü köyünde enerji nakil kablosu çalınması ile 10 evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.G. ve C.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA