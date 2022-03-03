Artvin Çoruhspor, Kars 36 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ARTVİN (AA) - Bölgesel Amatör Ligi 2. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Çoruhsopor, hafta sonu deplasmanda Kars 36 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Bahadır Basa yönetiminde Artvin Şehir Stadı'nda yapılan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Basa, ligde grup lideri olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen hafta sahamızda ağırladığımız Serhat Ardahanspor'u güzel bir oyunla 3-0 yenmeyi başardık. Takımlarına destek vermek için stadı dolduran taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Kars 36 Spor maçı çok zor geçecek. Rakibimizi yenerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Oyuncularım hırslı ve istekli şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Grubumuzda şampiyonluk mücadelesi veren takımların arasındaki puan farkı çok az. Bu puan cetvelinden dolayı oynayacağımız her maçı final maçı olarak görüyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Ligi şampiyon tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."