Artvin Çoruh Üniversitesinde bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak

Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) bahar dönemi için 2 fakülte ve 1 meslek yüksekokulunun bazı sınıfları dışında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm derslerin çevrim içi gerçekleştirileceği bildirildi.

Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) bahar dönemi için 2 fakülte ve 1 meslek yüksekokulunun bazı sınıfları dışında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm derslerin çevrim içi gerçekleştirileceği bildirildi.

AÇÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi eğitim öğretim uygulamaları ile ilgili bazı kararlar alındığını belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun aldığı tavsiye kararları çerçevesinde, bahar döneminde sınırlı sayıda programda öğrenciyle yüz yüze eğitim yapılmasının senatoca uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Senatosu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı 2. ve 4. sınıfları ile Beslenme ve Diyetetik Programı 4. sınıfı, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Programı 4. sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıfı uygulamalı derslerinin klinik, laboratuvar ve ders uygulamalarının yüz yüze yapılmasına ve bu derslere devamın zorunlu olmasına, yüz yüze eğitime ara sınavlardan sonra başlanmasına karar verildi."

Açıklamada, üniversitede 2020-2021 akademik yılı bahar döneminin 08 Mart'ta başlayarak akademik takvimin buna uygun güncelleneceği, yüz yüze eğitime başlama tarihi ve uygulama detaylarının ilgili akademik birim tarafından belirlenerek 26 Nisan'a kadar öğrencilere duyurulacağı ifade edildi.

Belirtilen programların derslerinin dışındaki ön lisans, lisans, lisansüstü programlarındaki tüm derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle çevirim içi olarak devam edeceği, çevirim içi derslere erişim imkanı olmayan öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla çevirim içi derslerin notlarının ya da sunusunun dijital ortamlar aracılığıyla öğrencilerle ayrıca paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur