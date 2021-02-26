Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Bilgin, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Bilgin, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti

26.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:36
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Bilgin, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, görevine başlamasının ardından Vali Yılmaz Doruk'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Doruk, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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