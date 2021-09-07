Artvin Çoruh Üniversitesi güz dönemindeki eğitim sürecini belirledi
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Artvin Çoruh Üniversitesi güz dönemindeki eğitim sürecini belirledi

Artvin Çoruh Üniversitesi güz dönemindeki eğitim sürecini belirledi
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde lisans, ön lisans ve lisans üstü programlarda eğitim sürecinin ne şekilde yapılacağına yönelik karar aldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde lisans, ön lisans ve lisans üstü programlarda eğitim sürecinin ne şekilde yapılacağına yönelik karar aldı.

AÇÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güz dönemindeki eğitim sürecini belirlemek için üniversite senatosunun toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda alınan karar kapmasında, güz döneminde lisans üstü programlarının uzaktan eğitim, lisans ve ön lisans programlarının ise derslerin yüzde 60'ının yüz yüze, yüzde 40'ının uzaktan eğitim yoluyla yapılacağı ifade edildi.

4 Ekim'de başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yapılacak derslerin ise öğrencilere duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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