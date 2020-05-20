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'Artvin buğdayı' coğrafi işaret yolunda

Artvin'de döl buğdayı (Artvin Buğdayı) için coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.

'Artvin buğdayı' coğrafi işaret yolunda
20.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:30

Artvin'de döl buğdayı (Artvin Buğdayı) için coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.

Artvin'de tarımın canlandırılmasına yönelik kurulan 'Yerel Tohum Derneği' bünyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında döl buğdayı olarak bilinen 'Artvin buğdayı' için coğrafi işaret çalışmalarına başlandı.

Türk Patent Tescil Ofisine Başvuru yapan Artvin Belediyesi, Yerel Tohum Dernegi ile yaptığı çalışmayla Artvin ve ilçelerinde buğday ekimi gerçekleştirdi. Dernek üyeleri kendilerine ait yaklaşık 300 dönümlük bir alanda, ekim yaparak kente yeniden buğdayın canlanmasını hedefleniyor.

Temmuz sonu Ağustos ayı başında biçimi yapılması planlanan buğdaylar ile ilgili bilgi veren Artvin Yerel Tohum Derneği Başkanı Filiz Akyüz "Tohumlarımızın atası buğdaydır. Döl buğdayı, güz buğdayıdır. Güzün ekilir, Kasım'ın 15'inden sonra ekimi başlar. Hasat havanın durumuna göre, Temmuz sonunu geçmez. Döl buğday Artvin'e ait çok eski bir buğdaydır. 1945 yıllara dayanan belgeleri bulduk. Bunun para niyetine köyün imamlarına, öğretmenlerine, çobanlarına verildiğine dair belgelerimiz var. Bunu Artvin'e bir değer olarak kazandıralım coğrafi işarete başvurduk. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin bütün çalışmaları üstlendi yardımcı oldu kendisine teşekkür ediyorum. Coğrafi işarette 18 ay gibi bir sürede alınıyormuş onu da aldıktan sonra Artvin buğdayını resmileştirmiş olacağız. Geçen yıl 20 dönüm araziye buğday ekildi çok az bir kısmı peygamber arpasıydı, bu yıl 300 dönüm araziye ektik seneye 500 dönüme çıkaracağız" dedi.

Ardanuç'ta çiftçilik yapan ve buğday eken çiftçi Tarık Bozkurt ise "Buğday bizim Artvin'in yerli malı. Bizim topraklara döl buğdayından başka birini kabul etmiyor. İstediğin buğdayı getir ben bu işle uğraşıyorum ekili alanın bir kilometre ötesine ek sende döl buğdayı biçeceksin. Bizim atamız dedemiz de döl buğdayla beslendi bizde sadece kendimizi değil hayvanlarımızı da onunla besliyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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