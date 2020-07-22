ARTVİN Bir koçanında 26 fındık oluşan ağaç görenleri şaşırtıyor Bir koçanında 26 fındık oluşan ağaç görenleri şaşırtıyorARTVİN'in Borçka ilçesinde Arif Terli'ye (60) ait fındık ağacının bir koçanında 26 fındık oluştu.

Bir koçanında 26 fındık oluşan ağaç görenleri şaşırtıyor

ARTVİN'in Borçka ilçesinde Arif Terli'ye (60) ait fındık ağacının bir koçanında 26 fındık oluştu. Köyde rekor kırdığını ifade eden Terli, Bir koçan en fazla 5 fındık verir, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım dedi.

Borçka ilçesine bağlı Adagül Köyü'nde muhtarlık yapan Arif Terli, fındık bahçesinde gezerken, ağaçların birinde normalden fazla fındık olduğunu fark etti. Ağacı detaylı bir şekilde inceleyen Terli, dalın birinde 1 koçanda 26 fındık saydı. Fındıkların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşan Terli, yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Bir koçanın maksimum 5 fındık verdiğini ifade eden Terli, köyde rekor kırdığını belirtti.

'BAŞKA KOÇANLARDA DA 10 FINDIK VAR'

Havaların bu yıl yağışlı gitmesinden dolayı fındıkta bereketin arttığını ifade eden Terli, '26 fındıkla köyde rekor kırdım. Ağacın başka dallarındaki koçanda da 10 fındık var. Ağaca nazar değecek diye korkuyorum. Bahçemde tamamen organik gübre kullanıyorum. Fındık haricinde ceviz, mısır, fasulye, patates ve mısır gibi ürünlerde de bu sene verim yüksek' dedi.

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirten köy sakinlerinden Kemal Terli, bahçeyi gezerken tesadüfen koçanı gördüklerini ifade etti.

Kaynak: DHA